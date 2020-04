Le grandi trattative della Fiorentina - 2013, Anderson da Manchester con furore... e fuori forma

vedi letture

La storiografia del calcio è piena zeppa di giocatori che avrebbero potuto dare di più, ma che per un motivo o per l'altro non sono mai riusciti a farlo. Con premesse spesso e volentieri ottime, al limite del grandioso, che all'improvviso svaniscono nel nulla. Più o meno è anche la storia di Anderson, già ex centrocampista brasiliano - nonostante abbia solamente 32 anni, peraltro da poco compiuti - che nel gennaio del 2013 per sei mesi a Firenze. Balzato in cima alle cronache europee con il Porto, e poi acquistato a suon di milioni dal Manchester United in stagioni nelle quali era entrato anche nel giro della Selecao brasiliana, il classe '88 non ha però mai saputo confermare le aspettative sul suo conto, e la parentesi nella Fiorentina la si potrebbe descrivere, vista oggi, come l'inizio di un inesorabile declino.

Probabilmente, per come si è svolto l'affare, non dovrebbe rientrare neanche tra le menzioni delle grandi trattative del club viola, ma per caratura e valore assoluto del calciatore in certe annate, perlomeno quello percepito, ripercorrere questa vicenda diventa quasi d'obbligo. Finito ormai ai margini del progetto Red Devils, con il cambio di allenatore Ferguson-Moyes, per lui arriva anche l'addio forzato. I viola provano l'operazione revitalizzante, e chiudono con un semplice prestito. Il diritto di riscatto, fissato a 6,5 milioni, non sarà mai esercitato. D'altronde in sei mesi di permanenza fiorentina, Anderson ha collezionato appena otto apparizioni in tutte le competizioni, senza nessuna rete messa a segno. Un giocatore palesemente fuori forma, notevolmente appesantito nel fisico nonostante avesse appena 25 anni. A fine stagione i viola lo rispediranno a Manchester senza troppi complimenti: farà qualche altro mese in Inghilterra, prima di concludere la carriera tra il ritorno in e una capatina finale in Turchia.