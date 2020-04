Le grandi trattative della Fiorentina - 2013, Pepito Rossi è storia di gol e di un'enorme sfortuna

vedi letture

Le doti e le qualità per diventare un campione assoluto, una leggenda del calcio italiano, Giuseppe Rossi, le ha sempre avute in quel suo piede sinistro che a tratti è sembrato baciato dal Dio del pallone, pur dovendo fare spesso i conti con un'enorme dose di sfortuna che ne ha cresciuto i rimpianti a proposito di cosa sarebbe stato se non fosse stato attanagliato da gravi problemi fisici. Soprannominato Pepito da Bearzot, che rivedeva in lui il quasi omonimo Paolo Rossi, e lanciato nel Manchester United da un certo Sir Alex Ferguson, si era poi distinto, tra un infortunio e l'altro, anche nelle parentesi di Parma (salvando, di fatto, i ducali a suon di gol) e Villarreal. Quando la Fiorentina lo mette nel mirino, però, è fermo praticamente da un anno.

È il gennaio del 2013, e il Villarreal sta giocando piuttosto a sorpresa la seconda serie spagnola, dopo la retrocessione a dir poco inaspettata della stagione prima. Pepito, però, è fermo ai box ormai da diversi mesi, a causa del legamento del suo ginocchio destro che ha fatto crac. La Fiorentina decide comunque di scommettere su un suo ritorno ad alti livelli, e il duo dirigenziale viola Pradè-Macia - si dice anche consigliato dai calciatori Gonzalo Rodriguez e Borja Valero, entrambi arrivati proprio dal Villarreal - si presenta in Spagna per chiudere l'affare: 10 milioni di euro subito al Sottomarino Giallo, più altri 6 legati a bonus vari. Il colpo, di fatto, è realizzato in ottica futura, visto che Rossi scenderà in campo solamente per una mezz'oretta nell'ultima partita del campionato, in quel di Pescara. La sua presenza, comunque, impone pensieri ambiziosi.

Ed infatti la Fiorentina che si presenta ai nastri di partenza della stagione seguente vanta una coppia d'attacco di grande lustro: con Rossi c'è Mario Gomez, arrivato in pompa magna dai campioni d'Europa del Bayern Monaco. Comincia subito con un gol nel 2-1 interno al Catania, che per lui vale il ritorno alla rete a quasi due anni di distanza dall'ultima volta. Ne segnerà 14 in 18 presenze di campionato nei primi mesi in viola, su tutte le tre con cui contribuisce a quel 4-2 in rimonta sulla Juventus già storia a Firenze e dintorni, prima di quel maledetto 5 gennaio 2014, in cui cade a terra infortunato dopo un fallo subito da Rinaudo: ancora guai al legamento crociato, e quattro mesi di stop. Al suo ritorno segnerà due gol nelle ultime tre giornate, alimentando ulteriormente il rimpianto su ciò che sarebbe potuto accadere se fosse stato accompagnato dal fisico.

Da lì in avanti, però, le cose peggioreranno nuovamente: basti pensare che per un altro infortunio rimediato nel precampionato, Pepito trascorre la stagione successiva interamente lontano dal campo, alle prese con l'ennesimo brutto scherzo che gli ha giocato il ginocchio. Con la Fiorentina, prima di cambiare aria nel gennaio 2016, giocherà ancora qualche mese, ma senza riuscire a tornare sui livelli d'eccellenza mostrati in passato, dovendo anzi combattere, prima che con gli avversari, con i numerosi spettri che si paravano davanti a sé. La sua esperienza sotto contratto con la Fiorentina, prima dello svincolo nell'estate 2016, scorrerà con un paio di prestiti in quella Spagna che è stata di fatto la sua seconda casa, tra Levante e Celta Vigo. Ancora qualche sprazzo sparso di gran classe, ma purtroppo il meglio era già passato. E molto del bello che avrebbe potuto offrire Pepito Rossi, se l'era portato via una sfortuna infame.