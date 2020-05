Le grandi trattative della Fiorentina - 2015, Astori arriva in punta di piedi. Vivrà in eterno

Estate del 2015, giorni caldi in cui la Fiorentina si appresta a vivere un periodo di profondo mutamento della sua pelle, a partire dall'allenatore, con l'esonerato Vincenzo Montella che viene rimpiazzato a sorpresa dal portoghese Paulo Sousa, reduce dall'esperienza con gli svizzeri del Basilea. Oltre al tecnico, cambiano tanti volti anche in campo, e tra questi si nota anche quello gentile e misurato di un difensore tanto esperto quanto corretto, che una tragedia legherà a doppio filo con la storia di Firenze. Per sempre, Davide Astori.

Classe '87, mancino, a 28 anni aveva alle spalle tante ottime stagioni in Sardegna, nel Cagliari, ed una parentesi meno fortunata nella Roma l'anno prima di approdare alla Fiorentina. Per quello i giallorossi avevano deciso di non riscattarlo, rispedendolo indietro ai sardi al termine del 2014/15. Ecco che si fa avanti allora la squadra toscana, nei panni del ds Daniele Pradè, che ad inizio agosto può finalmente annunciare il suo arrivo. L'operazione è nuovamente un prestito oneroso (1 milione), ma questa volta c'è l'obbligo di riscatto, a 4. Più che una formula economica, una forma morale.

Un affare low cost, dunque, che metterà ancora più in mostra il valore assoluto di Astori, sin da subito integratosi da titolare negli schemi della Fiorentina di Sousa (lo sarà, senza discussioni, anche per Pioli) e già dopo poche settimane entrato nel cuore dei tifosi per le sue grandi doti di leadership, dentro e fuori il campo, ma anche davanti ai microfoni. Arrivato in punta di piedi, non ha mai messo una parola fuori posto, mai un'inutile polemica, mantenendo però la capacità di dire comunque le cose come stavano, pur senza tracimare. E poi un piede mancino molto pulito, da difensore modernissimo qual era.

Se l'è portato via una brutta malattia nella notte del 4 marzo 2018, all'hotel La Moret di Udine, ma nel cuore dei tifosi della Fiorentina, e non solo loro viste le innumerevoli dichiarazioni d'affetto giunte nei periodi successivi, vivrà in eterno.