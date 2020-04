Le grandi trattative della Fiorentina - 2015, Kalinic bomber a sorpresa. Pagato 5 milioni

Altro giro, altra corsa. Nell'estate del 2015 la Fiorentina si preparava ad una nuova rivoluzione tecnica, e dopo le annate sotto la guida di Montella che avevano portato all'inaugurazione di una sorta di tiki-taka in salsa viola, il club gigliato si apprestava ad affidare la panchina al portoghese Paulo Sousa, scelto quasi a sorpresa dopo le discrete annate con il Basilea. Dal possesso insistito e cervellotico dell'Aeroplanino, si provava ad effettuare una transizione verso gli schemi verticali dell'ex Juve, Inter e Borussia Dortmund, quando ancora giocava. Come nuovo riferimento offensivo fu scelto un croato che forse solo gli osservatori più accaniti dell'Europa League potevano dire di conoscere davvero: Nikola Kalinic.

Dopo annate complicate, fatte anche di un passaggio non esattamente indimenticabile nel campionato inglese, il suo nome era balzato da qualche mese agli onori della cronaca grazie all'ottimo cammino del Dnipro, squadra che ne deteneva il cartellino, nell'edizione 2014/15 di Europa League. A farne le spese anche il Napoli, fermato in semifinale da questa sbarazzina compagine ucraina che fu fermata nel suo sogno solamente all'atto finale, dovendosi scontrare con lo scoglio Siviglia e con la capacità di vincere quel trofeo presente nel DNA della squadra andalusa. Pur non gonfiando spessissimo la rete, Kalinic ebbe un ruolo di grande rilievo, da titolare, in questo sorprendente cammino.

Questo il motivo per cui il suo nome era in cima alla lista dei desideri del nuovo tecnico viola: Paulo Sousa, appena arrivato, chiese subito il classe '89 come regalo di benvenuto, come perno intorno al quale costruire la sua squadra. E fu accontentato, visto che a metà agosto venne completato l'acquisto di Kalinic, pronto ad esordire fin da subito in virtù di un'ottima condizione fisica pregressa, grazie ai ritmi diversi del campionato ucraino rispetto ai tornei top d'Europa. Il debutto, nel 2-0 interno ai danni del Milan, fu folgorante: al 38' una sua fuga per la vittoria costringe infatti Ely al fallo da rosso, e la partita svolta in discesa.

In generale, la prima stagione - qualcuno sostiene anche grazie al fattore fisico di cui si è scritto qui sopra - visse di numeri decisamente buoni, e incoronò Kalinic tra i migliori centravanti della Serie A. Tempo di un'altra stagione a Firenze, meno d'impatto ma pur sempre sufficiente, prima di un trasferimento infuocato vissuto tra fughe dal ritiro di Moena e furti nell'abitazione dell'attaccante a Spalato: per circa 25 milioni di euro complessivi, sarà del Milan. Lì per lì i tifosi viola la presero malissimo, convinti di aver perso un fattore unico per la via del gol: il tempo poi smentirà quel sentimento, convincendoli anzi di aver assistito ad un'esplosione estemporanea, e ad una cessione effettuata al momento giusto.