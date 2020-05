Le grandi trattative della Fiorentina - 2017, la fascia della discordia porta Benassi a Firenze

vedi letture

Dopo una storia all'Inter, settore giovanile che l'ha lanciato in Serie A, che non ha mai preso forma realmente - seppur oggi vi siano delle voci di un possibile ritorno - quella di Torino, sponda granata, sembrava essere davvero la piazza ideale per la vita calcistica di Marco Benassi, uno di quei calciatori che per il suo modo di fare e il suo temperamento, in campo più che fuori - dove risulta un ragazzo mite, verrebbe da dire quasi "di un'altra epoca" - rispecchiava a pieno quanto chiesto dai tifosi di fede granata, da sempre attenti anche e soprattutto al cuore messo in campo dai propri ragazzi.

Ecco, Benassi in tal senso, e anche nei momenti più complicati, non ha mai tirato indietro la gamba né si è mai nascosto dietro ad altri, e questo lo ha portato rapidamente a scalare le gerarchie granata, fino ad arrivare ad indossare piuttosto stabilmente la fascia da capitano, simbolo di carisma e leadership calcistica. L'uomo che gliel'aveva assegnata, Sinisa Mihajlovic, finirà però per essere allo stesso tempo anche l'elemento decisivo per il suo precoce addio alla Mole, avvenuto nell'estate 2017. Di nuovo, c'entra (anche) la questione fascia.

Infatti nel corso di quell'estate, l'allenatore serbo aveva lasciato intendere (alla stampa) e detto specificatamente (al calciatore) che quella fascia difficilmente l'avrebbe indossata tante altre volte. Il motivo non è però un attacco personale, bensì nel fatto che ad opinione del tecnico, Benassi avrebbe trovato decisamente meno spazio. Ed allora ecco subentrare in gioco la Fiorentina, che fiuta la possibilità di mettere a segno l'affare ed interviene con un lampo dell'allora ds Corvino. Un paio di telefonate, e Benassi è viola.

L'operazione, a dimostrazione del valore del calciatore, si chiude su cifre decisamente interessanti, ma non basse in assoluto: 10 milioni subito, più 3 di bonus che saranno pagati al Toro nel corso della sua prima stagione a Firenze. Benassi arriva alla Fiorentina e trova un ambiente con il quale l'impatto è più che positivo, anche quello tecnico, visto che sin da subito Pioli vede in lui un elemento quasi imprescindibile, pur faticando un po' inizialmente ad individuarne l'esatta collocazione tattica.

L'adattamento ben presto sarà completo, e il centrocampista comincerà anche a segnare con grande regolarità, diventando - dal suo arrivo - in assoluto uno dei migliori realizzatori della squadra. Anche più degli attaccanti. Con il ritorno di Montella vedrà nuovamente chiudersi qualche porta, ma da quando c'è Iachini è tornato ad esser centrale nella mediana. In attesa di capire, visti gli innesti di Duncan ed Amrabat, cosa riserverà lui il futuro.