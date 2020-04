Le grandi trattative della Fiorentina - 2017, un altro figlio d'arte: 18 milioni per Gio Simeone

Nell'estate del 2017 non c'era realtà italiana di medio-alta classifica che non avesse il desiderio di annoverare Giovanni Simeone in forza alla sua squadra. Nella stagione da poco conclusa, infatti, il centravanti argentino figlio d'arte aveva conquistato il centro del palco in Serie A grazie ai numerosi gol messi a segno nel Genoa, con la cui maglia aveva raggiunto la doppia cifra nel primo campionato giocato in Italia, contribuendo non poco alla salvezza dei rosso-blu. A contorno, poi, l'apprezzabile personalità di un ragazzo sempre apparso con la testa a posto, e con un fascino probabilmente aumentato dal pesante cognome sulle sue spalle, vista la caratura internazionale del padre Diego Pablo sia nel ruolo di calciatore prima, che di allenatore poi.

Con queste premesse, ecco che la Fiorentina si presenta alla porta del Genoa bussando alla ricerca di un sostituto di Kalinic. L'attaccante croato in quelle settimane era già promesso sposo del Milan, pur con le modalità del trasferimento che hanno richiesto lungo tempo per la definitiva individuazione dei termini, e il ds Corvino si stava muovendo anticipatamente per trovarne il rimpiazzo ideale. Per generosità, anagrafe e senso del gol, fu scelto proprio Gio Simeone, per privarsi del quale però il Genoa richiedeva una cifra non banale. Tratta e lima, l'accordo viene trovato per 18 milioni di euro più eventuali bonus: una delle trattative più onerose nell'intera storia del club viola.

Così, dopo l'esplosione di Chiesa (ed in precedenza anche Ianis Hagi, seppur meno fortunato, ndr) ecco che alla rosa della Fiorentina si aggiunge un altro figlio d'arte, ricomponendo una coppia (Simeone-Chiesa) che rimandava alle gesta dei padri con la maglia della Lazio quasi vent'anni prima. Tanto hype, e la prima stagione tutto sommato è anche buona: pur non riuscendo neanche stavolta la squadra a centrare l'Europa, in un'annata che sarà per sempre ricordata per la dipartita di Astori e la reazione dei suoi compagni nelle settimane seguenti, le prestazioni dell'argentino sono quasi sempre buone, così come i gol che arrivano in quantità più che accettabile.

La seconda stagione, invece, è decisamente meno fortunata a livello di prestazioni individuali. L'argentino fatica enormemente a trovare la via della rete, e dopo qualche mese si incrina anche il rapporto con la tifoseria, a causa di un'esultanza polemica dello stesso Simeone, con tanto di dito alla bocca a zittire la curva viola a seguito di un gol ritrovato che mancava da mesi. Da lì, va tutto in salita: il contemporaneo arrivo di Muriel riduce gli spazi a sua disposizione, e il malumore diviene anche tecnico, oltre che ambientale. Impossibile tornare indietro, ed ecco che nella scorsa estate si materializza l'addio, con destinazione Cagliari. E l'impressione che qualche capitolo del rapporto tra la Fiorentina e Simeone potesse essere realmente diverso.