Le grandi trattative della Fiorentina - 2017, Vecino va via a peso d'oro e arriva Veretout

Nell'estate del 2017 la Fiorentina ha cambiato radicalmente il suo volto, visto che molti dei principali protagonisti delle ultime due annate in viola sono stati ceduti (quasi tutti ad ottime cifre tra l'altro) per rinnovare totalmente una rosa insoddisfatta in diversi suoi elementi, a partire dai più in vista: Bernardeschi e Kalinic. Non solo loro, però: per molti profili si erano fatte avanti grandi squadre, con il portafoglio aperto e pronto all'utilizzo. Come nel caso di Matias Vecino, la cui partenza fu tappata dall'arrivo di un francese poco conosciuto, che a Firenze sarà in grado di sorprendere tutti: Jordan Veretout.

Procedendo con ordine, si è detto che la molla per il suo arrivo fu rappresentata dal contemporaneo addio di Vecino. L'uruguayano era infatti in ritiro con il resto della sua squadra a Moena, quando ecco che si presenta l'Inter con i soldi della clausola rescissoria in mano: 24 milioni di euro. Il trasferimento va costruendosi, visto che l'uruguayano lascia anche con leggero anticipo il ritiro trentino per andare a firmare con i nerazzurri. Contemporaneamente, dalla Francia, ecco che si presentano le prime voci di un interessamento della Fiorentina su Veretout.

Descritto Oltralpe come un centrocampista all-rounder, capace in entrambe le fasi di gioco e dotato di un piede potente, del quale porterà conferma diretta poco dopo. Succede infatti che l'affare con gli inglesi dell'Aston Villa, proprietari del suo cartellino, si chiude per 7 milioni di euro, meno di un terzo di quanto speso dall'Inter per portare via Vecino da Firenze. Il cambio economico sorride dunque all'operato del ds Corvino, che tempo pochi mesi e potrà consolarsi anche con l'ausilio del campo: il passaggio di consegne tecnico era avvenuto, con un notevole risparmio per le casse di viale Fanti.