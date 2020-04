Le grandi trattative della Fiorentina - 2020, Amrabat conquista Commisso: è il colpo per il futuro

vedi letture

Abituati come siamo su queste righe a ricordare momenti storici e scenari di anni ormai sfuggiti via, fa quasi impressione scrivere di un affare di appena due mesi e mezzo fa. A suo modo, però, l'acquisto di Sofyan Amrabat dall'Hellas Verona, con però annesso prestito agli stessi scaligeri fino a giugno, è già entrato negli almanacchi della Fiorentina, visto che - in attesa di cifre ufficiali - va ad insidiare quello di Juan Cuadrado come il più costoso nella storia viola. Un esborso di circa 20 milioni quello voluto da Rocco Commisso, che mette così agli atti il colpo più costoso della sua ancor fresca presidenza, superando d'un balzo tanti altri colleghi venuti prima di lui, pur di anticipare la nutrita concorrenza ed accontentare un suo capriccio personale.

La genesi della vicenda è storia nota. Oltre alle sfavillanti prestazioni del centrocampista marocchino, di passaporto e nazionalità olandese, spesso e volentieri risultato il migliore in campo dei suoi all'interno di un'annata ai limiti della magia come quella che sta(va) vivendo l'Hellas Verona, ha contribuito anche e soprattutto la grandiosa prestazione sfoderata nell'1-0 degli scaligeri ai danni della Fiorentina. Vero che al Bentegodi si era presentata una formazione piuttosto moscia, ma Amrabat ha semplicemente rubato la scena con il suo repertorio che abbina classe e fisicità, conquistando del tutto il proprietario italo-americano a metterlo sotto contratto.

Ecco che allora, nella loro missione milanese delle ultime ore di mercato, il dg Barone e il ds Pradè si ritrovano quasi con carta bianca in mano, pronti ad agire. L'entourage del giocatore sembra spingerlo sin da subito verso Firenze, anche - si diceva - in virtù di una presunta clausola rescissoria che il Napoli, la principale candidata ad aggiudicarselo, non voleva concedere. Neanche la Fiorentina la metterà, strappando in ogni caso l'assenso di Amrabat, che si presenta così a Firenze a fine gennaio per le visite mediche. La maglia viola la indosserà solamente a partire dal prossimo giugno - e adesso c'è da metterlo pure in dubbio, visto il caos generato dal virus - ma a suo modo Amrabat, almeno per quanto riguarda la trattativa, è già entrato nell'immaginario della Fiorentina. Aspettando adesso che sia il campo a dare l'ultimo verdetto, il più importante.