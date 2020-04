Le grandi trattative della Juve - 1991, Ravanelli e quelle similitudini con Bettega

L’ottimo rendimento sottoporta di Fabrizio Ravanelli in cadetteria attraggono l’attenzione degli osservatori della Juventus. Con la Reggiana, l’attaccante firma sedici reti ed è un vero trascinatore per i compagni. I bianconeri chiudono il cerchio in pieno inverno per tre miliardi di lire, ma lo lasciano in Emilia fino al termine della stagione. L’operazione rovina però il rapporto con la tifoseria granata che fino a quel momento lo osannava. Un effetto scatenante gli apre le porte della Torino bianconera: quelle similitudini con Roberto Bettega, non solo per il colore dei capelli. Ravanelli giunge a Torino come riserva, in un reparto che vede gente del calibro di Vialli, Baggio, Moller e Casiraghi, ma dopo un primo periodo di ambientamento diventerà un elemento di spicco della rosa bianconera.