Le grandi trattative della Juve - 1992, Trapattoni resta folgorato da Torricelli

vedi letture

La passione per il calcio lo spingeva a dare tutto in allenamento dopo una giornata di lavoro, da magazziniere, in un mobilificio. Fino a quando trovò la Juve sulla sua strada, in un’amichevole estiva. La vita di Moreno Torricelli cambia radicalmente nell’estate 1992, quando i bianconeri lo acquistano per circa sessanta milioni di lire dalla Caratese. Giovanni Trapattoni restò folgorato dal quel ragazzo e lo volle immediatamente: contratto da ottanta milioni di lire all’anno e subito in squadra con campioni del calibro di Roberto Baggio e Gianluca Vialli. Torricelli vincerà anche la Champions League con la maglia bianconera.