Le grandi trattative della Juve - 1994, bloccato Deschamps in scadenza in contratto

L’occasione di mercato nella primavera 1994, secondo i parametri UEFA prima della legge Bosman, porta il nome di Didier Deschamps. Il centrocampista è in scadenza dal Marsiglia, la Juventus può bloccarlo per 3 miliardi e mezzo di lire e averlo a disposizione già dalla stagione successiva. Dopo tanti anni in patria, Deschamps ha voglia di misurarsi in una nuova dimensione e la proposta torinese lo affascina sin da subito. Sarà di grande riferimento nel centrocampo della Juventus nelle stagioni a seguire.

Anche se l'esperienza in bianconero non comincerà nel migliore dei modi, causa una noia al tendine d'Achille per il uale dovrà essere sottoposto a intervento chirurgico, il francese al rientro darà ottime garanzie insieme a Paulo Sousa, altro acquisto del club per puntare a tornare al successo. Sarà un crescendo per Deschamps, che nel 1996 vincerà la Champions con la maglia bianconera e sarà titolare inamovibile fino al 1999.