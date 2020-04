Le grandi trattative della Juve - 1995, quando Trapattoni volle Andrea Fortunato

Fu Giovanni Trapattoni a volere a tutti i costi Andrea Fortunato alla Juventus, nell’estate 1995. Era già un campione di temperamento, uno dei terzini sinistri fluidificanti più forti della Serie A che spingeva con facilità palla al piede e giungeva al fondo per crossare in mezzo. Colui che veniva indicato come il nuovo Cabrini aveva pure conquistato il ct della Nazionale azzurra, Arrigo Sacchi.

Insomma quel giovane del Genoa aveva tutte le carte in regola per fare la differenza nella Juventus ed è per questo che il club bianconero volle chiudere in fretta l’affare con un’operazione da dieci miliardi di vecchie lire. Il club bianconero era all’opera per garantire alla rosa un buon cambio generazionale: Fortunato giunse sotto la Mole nella stessa estate di un giovanissimo Alessandro Del Piero.

Diventò subito titolare inamovibile sulla fascia sinistra e garantì un ottimo apporto per tutta la prima stagione in bianconero. Poi un calo di rendimento, inizialmente inspiegabile. Fino a quella amichevole del 20 maggio 1994, contro il Tortona, quando all’intervallo fu costretto ad abbandonare il campo perché sfinito.

Da lì a poco gli esiti degli accertamenti diagnosticarono una forma di leucemia linfonide acuta. Squadra e tifoseria si strinsero intorno al ragazzo, Ravanelli e Vialli tennero contatti quotidiani con lui e la sua famiglia. Fino a quel maledetto 25 aprile di venticinque anni fa, quando la vita di Andrea fu stroncata da un abbassamento delle difese immunitarie che portarono a una polmonite. I tifosi della Juve non lo dimenticheranno mai.