Le grandi trattative della Juve - 1996, Boksic in bianconero per un nuovo ciclo

vedi letture

I dati di rendimento relativi alla stagione 1996/97 non gli danno pieno merito. Eppure Alen Boksic, alla Juve, quell’annata vinse della Coppa Intercontinentale, la Supercoppa UEFA e contribuì alla conquista dello Scudetto. Giunse a Torino con il massimo delle aspettative: Moggi lo individuò come rinforzo per l’attacco juventino dopo le cessioni di calciatori importanti come Gianluca Vialli e Fabrizio Ravanelli dopo la vittoria della Champions League nel maggio 2006. Reduce da tre stagioni non esaltanti alla Lazio, Boksic fu individuato dunque come uno dei giovani del nuovo ciclo. L’affare si concluse con un accordo economico di 14 miliardi, l’attaccante croato nel corso dell’anno segnerà solo sette reti e accuserà qualche problema fisico di troppo. Nell’estate 1997 ritornò alla Lazio.