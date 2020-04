Le grandi trattative della Juve - 1996, Lippi chiama Montero e lo strappa all'Inter

Paolo Montero è tra i protagonisti assoluti del ritorno in Serie A dell’Atalanta, a conclusione della stagione 1995-96. Il difensore uruguaiano finisce così sotto i riflettori delle big della Serie A e l’Inter, su tutte, è a un passo dalla chiusura dell’affare. Mancano solo le firme, nel concreto, quando la storia viene stravolta da una telefonata: il maestro che richiama l’allievo.

Marcello Lippi ha avuto Montero in Primavera e ne ha appena parlato con la dirigenza della Juventus. Lui sta per legarsi ai nerazzurri quando, alla proposta del suo ex allenatore, blocca a Milano i suoi agenti, D’Amico e Pasqualin, e decide di cambiare rotta. Succede tutto in poche ore ma è così che il suo destino si tinge di bianconero: Paolo Montero sarà uno dei pilastri della difesa juventina fino a metà degli anni Duemila.