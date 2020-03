Le grandi trattative della Juve - 2010, arriva Bonucci dopo una stagione brillante al Bari

Quel ragazzino che gioca a Bari ha una tecnica rara per un difensore. Un po’ carente sull’uomo “ma vuoi vedere che…”. La storia di Leonardo Bonucci alla Juventus nasce da un’intuizione che guarda oltre le apparenze. L’ottimo campionato del Bari, nella stagione 2009-2010, pone al centro dei riflettori delle big i pezzi pregiati dell'organico. Leo forma con Ranocchia la coppia più giovane e ben assortita della massima serie, tuttavia è il compagno ad emergere ancora di più per la solidità mostrata sin da subito.

Bonucci ha tecnica, visione di gioco, ma anche qualche limite evidente in marcatura: o ci punti o lasci perdere. La Juve decide di puntare su di lui, andando controcorrente rispetto alla massa, certa di avere la meglio in prospettiva alla luce di un potenziale ancora del tutto espresso. Operazione in chiusura per circa quindici milioni: la prima stagione con Delneri non lascerà il segno, ma quella successiva con Conte lo vedrà inquadrato come punto di forza della difesa a tre con Barzagli e Chiellini. La storia della BBC è abbastanza nota.