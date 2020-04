Le grandi trattative della Juve - 2010, Storari vince il ballottaggio con Sorrentino

Il grave infortunio di Gianluigi Buffon ai Mondiali di Sudafrica, nell’estate del 2010, fa scattare l’allarme portiere in casa Juventus. La neo dirigenza non ha minimamente messo nel conto di intervenire in quel ruolo, adesso deve trovare in fretta una soluzione. Si fanno largo due ipotesi: Stefano Sorrentino e Marco Storari. Quest’ultimo, di proprietà del Milan, ha giocato gli ultimi sei mesi alla Sampdoria, con Delneri allenatore e tutti i dirigenti che ora son chiamati ad aprire il nuovo ciclo juventino, e diviene il prescelto.

Trattativa tra club non semplicissima all’inizio, poi prevale il buon senso. Il Milan lo cede alla Juve per 4,5 milioni di euro, lui ripercorre idealmente il percorso fatto da Abbiati nel 2005, quando sostituì Buffon durante un altro periodo di stop forzato. Storari si farà apprezzare molto durante la sua avventura in bianconero, per rendimento (quando impiegato) e soprattutto per atteggiamento. “Le responsabilità non mi spaventano, in carriera non mi sono mai considerato un secondo, fa parte della mia mentalità” una delle sue frasi più significative durante quel periodo.