Le grandi trattative della Juve - 2011, Lichtsteiner è l'uomo giusto per la fascia destra

Primo luglio 2011: Stephan Lichtsteiner diventa ufficialmente un giocatore della Juventus. Il costo dell’operazione è relativamente basso: dieci milioni pagabili in tre anni. Si rivelerà un grande affare per quello che farà il laterale svizzero per sette stagioni con la maglia bianconera.

La Juve arriva da un’annata in ombra, la nuova dirigenza capitanata da Beppe Marotta corre ai ripari al suo secondo anno di gestione rinforzando l’organico e affidandolo all’ex capitano Antonio Conte. Lichtsteiner sembra il profilo giusto per dare consistenza alla fascia destra: ha personalità, dinamismo, resistenza e conosce già bene la Serie A, aspetto che viene ritenuto ancora più importante di tutti gli altri proprio per l’esigenza di aggiungere esperienza all’organico.

Dopo tre stagioni alla Lazio, tra l’altro, lo svizzero vuole cambiare aria e mostra apprezzamento per il progetto bianconero sin dai primi sondaggi. Al momento dell’accordo, dopo qualche incontro interlocutorio, è ben consapevole del suo nuovo obiettivo alla Juve: vincere. Si fa apprezzare sin dal suo arrivo a Torino, già dal ritiro pre campionato, e diventa immediatamente uno dei riferimenti principali nella squadra di Conte.

Stephan Lichtsteiner sarà uno dei cinque moschettieri (gli altri sono Buffon, Chiellini, Marchisio e Barzagli) che vinceranno lo Scudetto per sette stagioni consecutive. Lo svizzero completerà il suo palmarès in bianconero con quattro coppe Italia e tre supercoppe italiane. Il legame con il club bianconero vivrà qualche momento di tensione sul finale del rapporto, nell’ultimo anno in particolare, ma l’affetto per la città e per la piazza resterà intatto fino ai saluti.