Le grandi trattative della Juve - 2011, Vucinic l'alternativa perfetta all'idea Rossi

vedi letture

Le scintille tra Mirko Vucinic e Claudio Ranieri alla Roma sono un assist perfetto per la Juventus, che il primo agosto 2011 acquista l’attaccante montenegrino per quindici milioni di euro. Le strade s’incrociano per due scenario inediti: mentre il calciatore decide di cambiare aria, il club bianconero si ritrova la strada sbarrata per Giuseppe Rossi, letteralmente blindato dal Villareal.

A questo punto Vucinic, già in splendida forma nella Capitale, sembra il rinforzo perfetto per Antonio Conte. Anche se l’accordo arriva dopo diversi incontri tra Marotta e Sabatini, al tempo massimi rappresentanti dell’area tecnica bianconera e giallorossa.

Le contropartite tecniche offerte dalla Juve per abbassare il costo del cartellino vengono rigettate, la richiesta della Roma parte dai venti milioni, poi scende a diciotto. L’agente del calciatore allontana le proposte dall’estero e spinge verso la Torino bianconera: Marotta riesce a strappare il calciatore a Sabatini per cinque milioni meno rispetto alla richiesta iniziale. E lui ricambierà la fiducia con annate straordinarie sotto la Mole.