Le grandi trattative della Juve - 2013, la trattativa più logorante per Paratici: Tevez

Carlos Tevez è probabilmente una delle prime fisse di Fabio Paratici appena giunge alla Juventus, il club che vuole presto riprendersi la leadership in Italia. L’idea balla in mente da tempo, il primissimo contatto avviene nell’estate del 2011: il calciatore mostra gradimento, ma le condizioni rendono l’operazione impossibile nell’immediato. I contatti restano vivi, Paratici la indicherà come la “trattativa più logorante della sua carriera”. A giugno del 2013 le strade finalmente si uniscono: Tevez giunge a Torino per nove milioni di euro (più sei di bonus) e sarà protagonista di due stagioni straordinarie con la maglia bianconera.