Le grandi trattative della Juve - 2013, Llorente a zero per la stagione successiva

Difficilmente la Juventus in questi anni ha portato a termine grosse operazioni a gennaio per la stagione corrente. Piuttosto, come avvenuto nel 2013 con Fernando Llorente, ha anticipato operazioni per il futuro. La dirigenza bianconera fiuta il colpo proprio nella finestra del mercato invernale della stagione 2012-13, con l’attaccante che si è appena liberato dall’Athletic Bilbao e può dunque accasarsi altrove dalla stagione successiva a parametro zero.

Trattativa geniale, operazione presto a buon fine e calciatore felice della nuova opportunità in Italia, dopo una stagione poco felice in Spagna. Tuttavia l’inizio del percorso in bianconero agli ordini di Conte non è dei più brillanti, seppur Llorente appaia sempre ben disposto a mettersi a disposizione del tecnico e dei nuovi compagni di squadra.

Lo spagnolo comprende col passare del tempo i meccanismi del gioco juventino, il tecnico lo fa sentire sempre più importante fino a farlo diventare una colonna della sua squadra nella seconda parte dell’anno. Bene anche con l’arrivo di Allegri, nella stagione successiva (2014-15) anche se il ballottaggio con Morata lo vede spesso secondo.

Dopo due stagioni alla Juventus Llorente torna in Spagna per vestire la maglia del Siviglia. L’attaccante ha vinto in bianconero due scudetti, una Coppa Italia e due supercoppe italiane: niente male.