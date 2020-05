Le grandi trattative della Juve - 2014, Evra e quella seconda chiamata da Torino

C’è un singolare aneddoto alle radici del percorso da calciatore di Patrice Evra. Il difensore francese, appena diciassettenne, firmò il suo primo contratto da professionista in Serie C al Marsala (che lo strappò al Torino Primavera durante un provino sotto la Mole) e per poco non fu compagno di squadra di Fabio Paratici, che era stato lì fino a qualche settimana prima.

Tuttavia Evra e Paratici s’incrociarono da avversari, nella nuova stagione (1998-99), nel derby siciliano tra Marsala e Palermo, nel girone di ritorno. Le qualità del francese vennero ben presto alla luce e l’anno successivo arrivò l’offerta dalla Serie B, in particolare dal Monza, anche se qui riuscì a trovare meno spazio.

La premessa è doverosa perché dopo tanti anni vissuti in Francia tra Nizza e Monaco, e successivamente in Inghilterra al Manchester United, la voglia di tornare laddove tutto aveva avuto inizio, in Italia appunto, fece la differenza nell’estate del 2014, quando a fare squillare per la prima volta il telefono di Patrice fu la Juve, e in particolare Fabio Paratici. Con quel dettaglio estremamente legato all’inizio del suo percorso: ancora Torino.

Evra si presentò per la prima volta a Vinovo il 21 luglio 2014, a seguito di un’operazione da 1,2 milioni di sterline (pagabili in due rate) più 0,3 in caso di qualificazione in Champions League nella stagione successiva: quest’ultimo aspetto, tra l’altro, è piuttosto significativo per dare l’idea dell’impressionante crescita del club negli ultimi sei mesi.

Non solo arrivò la qualificazione alla Champions dell’anno successivo, ma Evra centrò insieme ai nuovi compagni di squadra la finale di Champions (a Berlino) in quella sua prima stagione in bianconero e vinse Coppa Italia e Scudetto. Ripetendosi l’anno successivo e centrando una Supercoppa Italiana in mezzo. Dopo tanti segni del destino.