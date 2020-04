Le grandi trattative della Juve - 2015, Marotta paga la clausola per liberare Pjanic

vedi letture

Maggio 2015. Massimiliano Allegri viene interrogato circa un presunto contatto con Pjanic. “Miralem è uno dei giocatori più bravi d’Europa – risponde il tecnico della Juventus – ma non mi sarei mai permesso di telefonare a un giocatore di un’altra società”. “I giocatori di qualità finiscono sempre nel mirino” ammette Luciano Spalletti, che vorrebbe tenerlo stretto in giallorosso. Qualche giorno dopo il centrocampista della Roma risponde a uno dei suoi amici più cari: “Naingollan non mi parlerà più se andrò alla Juve? Lo farà...”. Sul pezzo pregiato della Capitale giallorossa si esprime anche il presidente James Pallotta: “Miralem? Non è nostro problema, ha la clausola...”. La dialettica sarà ripresa quasi integralmente qualche settimana dopo da Aurelio De Laurentis sulla vicenda Higuain. Ma proprio come per l’ex attaccante del Napoli, la Juve decide di pagare la clausola di Pjanic di 32 milioni e portarlo via dalla Roma. La prima settimana di giugno il blitz decisivo di Marotta, accordo con l’entourage del calciatore e affare fatto.