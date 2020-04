Le grandi trattative della Juve - 2015, opzione su Bentancur nell'operazione Tevez

Estate 2015, Carlos Tevez rientra in patria: al Boca Juniors. Nell’operazione di trasferimento la Juve ottiene un’opzione per l’acquisto definitivo di alcuni giovani del vivaio, tra questi Rodrigo Bentancur. E’ lui l’oggetto del desiderio degli osservatori bianconeri che ne intravedono un potenziale enorme per il futuro. Il classe 1997 gioca nel centrocampo a due ma – la storia recente lo testimonia – può tranquillamente occupare tutte le altre posizione in mediana.

La Juve esercita l’opzione in suo favore il 21 aprile 2017, a fronte di un versamento di nove milioni e mezzo con effetto dal primo luglio successivo. Nei termini dell’affare il club argentino detiene il cinquanta percento in caso di rivendita futura: opzione che i bianconeri hanno provato a trattare negli ultimi anni ma che è ancora vigente.

Bentancur giunge a Torino a inizio della stagione 2017/18, il ragazzo si mette subito a disposizione della squadra e di Allegri, che lo butta a sorpresa nella mischia già alla prima trasferta di Champions, al Camp Nou, in casa del Barcellona. S’inserisce pian piano nei meccanismi di gioco della Juve e cresce velocemente: Sarri lo ritiene potenzialmente uno dei migliori al mondo nel suo ruolo e potrebbe affidargli a breve le chiavi del centrocampo bianconero.