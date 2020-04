Le grandi trattative della Juve - 2016, Benatia in prestito con diritto di riscatto

Nell’estate di Higuain e Pjanic alla Juventus, ovvero quella del 2016, Marotta e Paratici vanno al sicuro anche in difesa facendo rientrare in Italia Medhi Benatia. Il difensore marocchino conosce bene la Serie A, dal momento che ha già vestito le maglie di Udinese e Roma, e ha tutte le intenzioni di mettersi a disposizione di Allegri nelle rotazioni di reparto che vedono ancora in prima linea tre mostri sacri della storia juventina: Barzagli, Bonucci e Chiellini. Il difensore spinge per il trasferimento a Torino, il Bayern Monaco lo cede ai bianconeri con la formula del prestito oneroso (3 milioni) e il diritto di riscatto a 17 pagabili in due esercizi. Un buon compromesso che mette la Juve nelle condizioni di valutarlo durante la prima stagione, per poi lasciarsi convincere dell’acquisto definitivo.