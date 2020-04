Le grandi trattative della Juve - 2016, Dani Alves per l'esperienza in Champions

Uno dei parametri zero più prestigiosi dell’ultimo decennio bianconero porta il nome di Dani Alves. Il brasiliano approda in bianconero nell’estate del 2016, e alla fine della stagione andrà via senza lasciare il segno: poco incline al calcio italiano, secondo quanto dichiarerà in seguito.

La scelta della Juve ha un obiettivo preciso: aggiungere all’organico un profilo esperto in campo Europeo, per cominciare la trasformazione dell’idea del sogno Champions in obiettivo, switch che sarà ultimato due estati dopo con l’arrivo a Torino di Cristiano Ronaldo.

Dani Alves giunge ai titoli di coda della sua avventura al Barcellona, club con cui ha vinto di più in Europa, e si lascia convincere dalla proposta del club bianconero: affascinante l’idea di misurarsi in un nuovo campionato, dopo quattordici stagioni in Spagna.

Tuttavia le perplessità su un calcio ben diverso da quello cui è abituato pongono un limite temporale già dall’accordo, che si concretizza sul breve termine. Il brasiliano firma un contratto annuale, con opzione di rinnovo in favore della società bianconera per un’altra stagione.

Si lega ufficialmente alla Juventus il 27 giugno, sceglie la maglia numero 23 in onore del suo idolo in NBA, Lebron James, e prova a diventare subito protagonista della nuova scena. Anche se l’ambientamento non è immediato e una frattura del perone, a fine novembre, complica ulteriormente le cose.

Non scoppierà mai l’amore tra il calciatore e la Juventus. Così, al termine della stagione, dopo aver vinto Scudetto e Coppa Italia e messo a segno 6 reti in 33 presenze, Dani Alves saluterà la Torino bianconera e si trasferirà a Parigi, nel PSG, per una nuova esperienza.