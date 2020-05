Le grandi trattative della Juve - 2016, Pjaca dalla Dinamo Zagabria per 23 milioni

La Juventus si assicura Marko Pjaca nell’estate del 2016. Lo fa al termine di un lungo lavoro di scouting in Croazia, battendo la concorrenza del Milan. La giovane stella della Dinamo Zagabria apprezza il progetto tecnico bianconero, che lo vede al centro di attenzioni notevoli e lo preferisce a quello dei rossoneri. Pjaca giunge in bianconero per 23 milioni di euro, più un contratto quinquennale per il calciatore. Le attese, però, vengono deluse da una serie di infortuni che lo tengono lontano dal campo per diverso tempo a più riprese. Dopo un primo prestito allo Schalke 04, nella seconda parte della stagione 2017-18 e nella Fiorentina nella stagione successiva, Pjaca è tornato in campo in Belgio con la maglia dell’Anderlecht, dove ha ripreso il cammino a inizio di quest’anno. La Juve lo segue e intende valorizzarlo ancora per il futuro. Un ammiratore in più, nella Juve, lo ha scoperto tra l'altro strada facendo: "Ai tempi del Napoli ne avevo parlato con il direttore sportivo, lo volevamo fortemente portare con noi" ha svelato Sarri in una delle ultime conferenze stampa tenute quest'anno.