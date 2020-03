Le grandi trattative della Juve - 2017, Bernardeschi sale sul treno bianconero

vedi letture

Federico Bernardeschi si prende il soprannome di “Brunelleschi” sin da giovane per la sua tecnica pura, l’eleganza di quel sinistro che esalta già dal settore giovanile. Trafila nella Fiorentina, dove ritorna dopo un anno di esperienza in Serie B al Crotone.

Gli uomini mercato della Juve alzano le antenne diversi anni prima dal suo arrivo in bianconero: le prime schede di valutazione sull’attuale numero 33 della Juve raccontano un Federico giovanissimo, dal potenziale interessante ma dal rendimento ancora migliorabile sotto alcuni aspetti.

Bernardeschi cresce soprattutto con Paulo Sousa, nella stagione 2015/16: l’allenatore portoghese lo fa esprimere con continuità e Federico si ricambia la fiducia rendendosi sempre più protagonista della scena anche a livello europeo.

Nella stagione successiva i bianconeri chiudono il cerchio su di lui, proponendogli il grande salto. Bernardeschi comprende che è il treno più importante della sua vita, sposa il progetto e chiede a gran voce la cessione con esplicita destinazione. La Fiorentina ascolta anche altri club, il giocatore vuole solo la Juve.

I tifosi viola non la prendono bene, perché i bianconeri sono i rivali di sempre. Bernardeschi però ha scelto, e non si presenta neanche in ritiro all’inizio della stagione 2017/2018. Il 24 luglio il trasferimento per 40 milioni di euro, più una percentuale in caso di rivendita futura. Federico è tra i giocatori più duttili della Juve di oggi.