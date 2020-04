Le grandi trattative della Juve - 2018, Cristiano Ronaldo: il nuovo re

Il 3 aprile di due anni fa, a un certo punto della sfida Champions tra Juve e Real Madrid, il tempo si ferma di fronte a un extraterrestre che si alza in volo e incrocia la palla con una rovesciata che resterà incisa nella storia del calcio. Il pubblico dell’Allianz Stadium si alza in piedi e celebra con un lungo applauso quel campione: Cristiano Ronaldo. Lui si guarda intorno, ringrazia… e s’innamora. Sì, è proprio quello il momento in cui CR7 decide il suo futuro.

Il rapporto con il Real pare ai titoli di coda, Jorge Mendes svela a Fabio Paratici la volontà del calciatore a Madrid, all’interno del ritiro juventino a poche ore dalla gara di ritorno: “Non ci crederai ma Cristiano vuole giocare nella Juve”. E’ l’11 aprile 2018, i bianconeri rimontano tre reti al Bernabeu ma vengono beffati da un calcio di rigore di Cristiano a tempo scaduto ed escono fuori dalla Champions.

Qualche settimana dopo l’incontro a Milano per chiudere l’affare Cancelo, Mendes rilancia: “Fabio, Ronaldo vuole giocare solo alla Juve, vuole vincere in Italia dopo averlo fatto in Inghilterra e in Spagna”. Questa volta Fabio Paratici dà seguito alla discussione e chiede maggiori informazioni su ingaggio e trasferimento.

E’ inizio giugno quando ne parla per la prima volta all’interno della sede bianconera ai vertici del club. La decisione di vederci meglio si risolve in poco tempo: il 10 luglio Andrea Agnelli parte in missione verso la Grecia, raggiunge Ronaldo in un villaggio vacanze e chiude l’accordo.

Alle 17.32 il comunicato del Real Madrid: “Il club comunica che, rispettando la volontà del giocatore Cristiano Ronaldo, ha trovato l’accordo per il suo trasferimento alla Juventus”. Alle 18.50 la lettera di CR7: “Ho riflettuto molto e so che è il momento di aprire un nuovo ciclo”.

Il calciatore sarà accolto a Torino come il nuovo re. Da due stagioni incanta non solo i tifosi della Juventus ma tutti gli sportivi degli stadi italiani.