Le grandi trattative della Juve - 2019, De Ligt e quella frase decisiva di Cristiano

Triplice fischio dell’arbitro, Portogallo-Olanda di Nations League finisce sull’1-0 per i lusinati. Cristiano Ronaldo si avvicina al giovane difensore avversario, De Ligt: “Matthijs, vieni alla Juve?”. E’ questo il momento clou dell’operazione bianconera dell’estate 2019.

Il classe 1999 incanta nella sua ultima stagione all’Ajax, la Vecchia Signora lo punta per cominciare il processo di ringiovanimento del reparto arretrato ma deve fare i conti con la forsennata concorrenza del Barcellona e del Bayern Monaco. Mino Raiola, agente del calciatore, sa bene che la scuola italiana è ideale per farlo diventare il migliore al mondo nel suolo ruolo, ma potrebbe non bastare.

Il rischio di un’asta al rialzo c’è tutto. Tranne che sia il giocatore a fare una scelta netta. Anche perché Raiola, nel frattempo, ha già preso in carico dall’Ajax le condizioni oltre le quali non di discute. Matthijs resta imbambolato da quella frase di CR7, uno dei giocatori più forti di sempre, un mito.

La scelta da quel momento si fa chiara. De Ligt stringe la mano ai dirigenti della Juve in una spedizione di questi, sbarca poco dopo a Torino per settantacinque milioni, più dieci e mezzo di costi aggiuntivi. E con l’infortunio di Chiellini, sarà costretto a velocizzare il suo ambientamento in Italia: promosso.