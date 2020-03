Le grandi trattative della Juventus - 1993, Del Piero è juventino e sceglie i bianconeri

Quindici marzo millenovecentonovantadue. La storia di Alex Del Piero, nel calcio dei grandi, comincia da qua. Il direttore sportivo del Padova, Piero Aggradi, lo ha scoperto quasi per caso, e adesso mister Bruno Mazzia – ex mezzala cresciuta nella Juventus – lo butta nella mischia in Serie B, appena diciassettenne.

Pinturicchio – così lo chiamerà diversi anni dopo l’Avvocato Gianni Agnelli – si mostra sin da subito di livello superiore alla media, e diventa l’oggetto del desiderio di tutti gli osservatori dei top club: Juve e Milan in particolare.

Alex è juventino, non ne fa un segreto. Anzi, è proprio questo il motivo per cui confida ai suoi dirigente di sognare la maglia bianconera quando gli si aprono le porte del grande calcio. Giampiero Boniperti, uno che in tema di talento ne sa eccome, chiude l’affare per cinque miliardi di lire nella calda estate 1993 e decide di aggregarlo alla prima squadra, agli ordini di Giovanni Trapattoni, già dal ritiro estivo.

Del Piero maturerà nella prima parte della stagione in Primavera sulle indicazioni di Antonello Cuccureddu e chiuderà a suon di reti nella massima serie. Sarà il numero dieci della Juventus: idolo di tante generazioni.