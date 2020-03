Le grandi trattative della Juventus - 2004, Ibrahimovic è il pallino di Fabio Capello

L’arrivo di Zlatan Ibrahimovic alla Juve nell’estate del 2004 racconta una delle operazioni più affascinanti e ciniche degli ultimi vent’anni bianconeri. Lo svedese al tempo ha 22 anni e si è già messo abbondantemente in mostra con la maglia dell’Ajax e della Nazionale svedese. Un gigante di 195 centimetri, dalla forza fisica devastante e un senso della posizione come pochi.

Ibrahimovic sembra a un passo dalla Roma: accordo raggiunto, biglietto aereo fatto. Il retroscena però sposta gli equilibri, e cambia probabilmente la carriera del calciatore. Dell’attaccante svedese se n’era innamorato in tempi non sospetti Fabio Capello, in occasione di un’amichevole a Berlino durante la sua gestione capitolina. All’intervallo, la tecnica mostrata da quel giovane con la palla (unito al fisico) emergeva così tanto da spingere l’allenatore a segnalarlo alla sua dirigenza.

I primi contatti tra Roma e Ajax non avevano portato però ai risultati sperati. Quando Capello giunge alla Juve, proprio nell’estate del 2004, già dai primi colloqui con l’allora direttore Luciano Moggi, indica il nome dello svedese in cima alla lista dei desideri. Zlatan, tra l’altro, all’Ajax non sta più bene, qualche scintilla all’interno dello spogliatoio con il compagno di squadra Mido lo accompagna verso la cessione.

La Roma, che nel frattempo ha mappato ogni partita dell’attaccante nelle ultime stagioni, torna alla carica e resta obiettivamente in vantaggio per quasi tutta l’estate. Moggi, però, decide di accontentare il suo nuovo allenatore e al fotofinish chiude l’operazione guadagnandosi pure il gradimento del giocatore, che arriva per 16 milioni. I giallorossi a quel punto vireranno proprio su Mido, la scelta non sarà premiata.

Il mercato bianconero dell’estate 2004 si conclude dunque con l’arrivo di Ibrahimovic e di Fabio Cannavaro. Per Gigi Buffon, dopo la rete subita dallo svedese nel corso dell’Europeo, non potrà esserci alcuna rivincita da avversario. Il nuovo compagno di squadra, però, firmerà tante reti importanti per un paio di stagioni.