Le grandi trattative della Juventus - 2011, Paratici riporta in Italia Barzagli

“Paratici mi ha cambiato la vita”. Andrea Barzagli non ha mai nascosto la sua riconoscenza nei confronti dell’uomo mercato della Juventus, che lo portò in bianconero a gennaio del 2011. Dopo aver vinto il mondiale nel 2006, il difensore si trasferì in Germania. Sembrava uscito dai radar delle squadre italiane, quasi in fase calante dopo l’apice di Berlino. “Non so come mai ma Paratici veniva a vedermi a Wolfsburg - ha raccontato di recente - Mi ha svoltato la vita e la carriera”.

La scintilla tra i due è quasi immediata, entrambi accomunati da un passato al Palermo, in due momenti storici completamente diversi, e anche al Piacenza, anche se lì Andrea nel 2002 non ha lasciato il segno. Barzagli giungerà in bianconero in piena sessione invernale per 300 mila euro, più una serie di bonus. All’apparenza non un gran colpo, l’ex Palermo, che ritrova a Torino Gigi Delneri, l’allenatore che lo aveva fatto esordire in Serie A con la maglia del Chievo. E invece vivrà alla Juve una seconda vita calcistica su livelli straordinari e sarà protagonista della storica BBC insieme a Barzagli e Chiellini.