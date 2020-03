Le grandi trattative della Juventus - 2011, quel forte debole di Paratici per Arturo Vidal

Che Arturo Vidal fosse da sempre un pallino di Fabio Paratici era noto da un pezzo. La rivelazione dell’uomo mercato della Juve, però, è davvero sorprendente: “Lo seguivamo già dal suo mondiale Under 20, in Canada (nel 2007, ndr), in un Argentina-Cile”. Così vale la pena di ricostruire per quanto possibile la trattativa che portò il centrocampista ufficialmente alla Juve il 22 luglio 2011.

Siamo all’alba del ciclo vincente che in Italia non si è più interrotto. La Juve è reduce da una stagione anonima e vuole tornare grande anche grazie ad alcune vecchie bandiere. All’ex capitano Antonio Conte viene affidata la panchina con la missione di trasmettere juventinità al nuovo gruppo e risvegliare la passione dei tifosi. L’organico viene praticamente stravolto e in mezzo al campo si riapre lo spiraglio per quel vecchio pallino.

Paratici non ha mai perso di vista il cileno. Lui e i suoi più stretti collaboratori lo hanno visionato più volte di recente in Germania, nel Bayer Leverkusen: sembra l’uomo giusto da affiancare a centrocampo alla straordinaria tecnica di Andrea Pirlo, che giunge parallelamente dal Milan a parametro zero, quasi sottovoce. Il nuovo progetto tecnico è ben chiaro in seno al gruppo di lavoro juventino, anche se l’opinione pubblica dapprima resta un po’ diffidente.

Un paio di incontri interlocutori con l’agente del cileno, Fernando Felicevich. Poi l’affondo decisivo di Marotta con i dirigenti del Bayer Leverkusen, in un incontro serale a Milano nei primi giorni di luglio, mentre i contatti tra Paratici e Vidal sono ormai frequenti all'ordine del giorno e il calciatore non vede l’ora di cogliere l’opportunità italiana. Vidal vestirà bianconero grazie a un accordo tra Juve e Bayer per 10,5 milioni di euro, più 2 di bonus, e con un contratto quinquennale che s’interromperà un anno prima. Giocatore universale: Paratici, neanche a dirlo, ci aveva visto bene.