Le grandi trattative della Juventus - 2016, arriva Higuain: affare fatto senza trattativa

Una clausola da 94,7 milioni di euro, la piena volontà della Juve di puntare sul capocannoniere della stagione precedente, togliendo al Napoli di Sarri l’arma più potente e aggiungendo al proprio reparto offensivo un pezzo da novanta. L’estate del 2016 è quella dell’arrivo di Gonzalo Higuain in bianconero: in città, i tifosi, lo accolgono come il nuovo re.

L’affare giunge al termine di una non trattativa. Il giocatore, assistito dal fratello manager, non sembra più essere in sintonia con il presidente De Laurentis, che però continua a far leva su una delle clausole più alte di quel momento nel calcio europeo. La Juventus ha già avviato la fase di rinnovamento della rosa nell’anno precedente: Dybala l’acquisto più oneroso nel 2015, a 40 milioni, ma con caratteristiche ben diverse dal Pipita, un’autentica ariete d’area.

La volontà di mettere a disposizione di Allegri una prima punta, insomma, spinge il club a intavolare un affare di grossa portata. E l’identikit, stando alle indicazioni dell’allenatore, è ben presto fatto: Gonzalo sarà un giocatore della Juve da lì a poco. L’incontro decisivo con il giocatore e la sua famiglia avviene nei primi giorni di luglio a Ibiza, dove l’attaccante trascorre le vacanze estive.

Paratici e Marotta convincono Higuain proponendo un ingaggio che resterà per un po’ di tempo il più alto dell’organico: 7,5 di milioni a stagione. Il club bianconero prova comunque a tenere ancora per un po’ l’affare sottotraccia, sperando di poter trattare con De Laurentis che continua a fare muro. Il 23 luglio il web impazza: spunta una cartella clinica dell’attaccante che avrebbe già sostenuto le visite mediche a Madrid, mentre il lunedì successivo dovrebbe presentarsi a Dimaro per il primo giorno di ritiro del Napoli.

De Laurentis, dopo aver assicurato qualche giorno prima ai tifosi: “La Juve non pagherà la clausola, non c’è alcuna trattativa, Higuain resta con noi”, dovrà fare i conti con la volontà del club bianconero di chiudere l’affare, senza alcuna trattativa. Higuain lascia il Napoli, ringrazia e saluta Sarri con quello che sarà solo un arrivederci. Non sarà sempre al massimo della condizione nella sua prima avventura in bianconero, ma tanti gol decisivi per la vittoria del titolo porteranno la sua firma.