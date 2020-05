Le grandi trattative della Lazio - 1934, Piola per 250 mila lire: è il miglior marcatore del club

vedi letture

Silvio Piola è il miglior marcatore della storia della Lazio con 159 gol segnati (Signori è secondo a 127). Lo è anche del Novara, che attualmente gioca nello stadio a lui intitolato, e della Pro Vercelli, con cui ha esordito in prima squadra alla tenera età di 16 anni. Ma è anche il giocatore italiano più prolifico di tutti i tempi con 290 marcature all'attivo. Basterebbe questo per capire la maestosità e la caratura dell'attaccante nato nel 1913, che per lo storico britannico John Fott era "una macchina da gol, forse l'unico giocatore di quel tipo e qualità che sia mai stato prodotto dal calcio italiano". D'altronde se ancora si ricordano le sue gesta a 24 anni dalla morte ne dice tanto sulla sua leggenda, che verrà tramandata di generazione in generazione.

Alto 180 cm, fa della forza fisica, della voglia di lottare e della scaltrezza i suoi punti di forza. Nel 1934 - dopo le prime stagioni con la Pro Vercelli - viene acquistato dalla Lazio per la cifra di 250 mila lire. Il suo trasferimento a Roma, dove in quel periodo prestava servizio militare, viene favorito da Giovanni Marinelli, segretario amministrativo del Partito Fascista, che convince Piola ad accettare la società biancoceleste, nonostante inizialmente lui avrebbe preferito l'Ambrosiana o il Torino. Nella Capitale disputa nove stagioni: alcune vissute al vertice, altre addirittura rischiando la retrocessione. In un annata difficile, il 1940-'41, si contraddistingue per un gesto storico. In un derby contro la Roma si fa male alla testa dopo uno scontro aereo con un difensore avversario: esce, si fa medicare e fasciare, per tornare in campo e segnare il 2-0 proprio con un colpo di testa. Nel 1936-'37 e 1942-'43 vince il titolo di capocannoniere del campionato. Durante la sua esperienza alla Lazio, diventa perno fisso anche della Nazionale, con cui nel maggio del '52 disputa la sua ultima partita in maglia azzurra: il suo record di anzianità verrà battuto in seguito da Dino Zoff.

Nel 1943 la situazione in Italia è sempre più difficile e complicata per via della Seconda Guerra Mondiale. I campionati vengono bloccati, dunque Piola fa ritorno al Nord, dove rimarrà a giocare per il resto della carriera. La Lazio infatti lo cede alla Juventus per la cifra record di più 2 milioni di lire. Nel 1947 passa al Novara e porta subito nella massima serie la squadra, di cui diventerà - come detto in apertura - miglior realizzatore. Il 7 marzo 1954 disputa la sua ultima gara da professionista.