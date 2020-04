Le grandi trattative della Lazio - 1992, 5 miliardi per Favalli: primo per presenze nel club

Per dodici stagioni ha corso sulle fasce dello stadio Olimpico. Dodici anni di Lazio che gli hanno permesso di diventare il giocatore della storia del club con più presenze in assoluto: ben 401 (Pino Wilson è secondo a 394) Dal 1992 al 2004 Giuseppe Favalli ha vestito i colori biancoceleste, sempre da protagonista. Fresco vincitore dei campionati Europei U21, arriva a 20 anni dalla Cremonese per 5 miliardi di lire e nonostante la giovane età si impone subito in una piazza difficile ed esigente come quella capitolina. Tra sue qualità maggiori, spicca la duttilità tattica che gli consente di giocare in ogni ruolo della difesa: terzino a destra, al centro e largo a sinistra, che poi è la sua posizione naturale. Da Zoff a Mancini, passando per Zeman ed Eriksson: tutti fanno affidamento su Favalli, considerato imprescindibile in un undici titolare ricco di campioni in ogni zona del campo. Personaggio poco mediatico ma molto efficace. Niente prime pagine, ma tanta concretezza in campo e professionalità fuori. È stato il primo di una lunga serie di acquisti che porteranno nell'agosto del 2000 la Lazio all'apice del calcio europeo, con la vittoria della Supercoppa contro il Manchester United a Monaco. È l'unico ad aver vissuto tutte le fasi del periodo d'oro di Cragnotti: gli inizi, a metà degli anni Novanta, l'ascesa a cavallo del 2000 e la discesa, con i tanti debiti, nei primi anni del nuovo Millennio. La sua lunga esperienza alla Lazio termina nel 2004, quando a parametro zero si accasa all'Inter dal suo amico ed ex compagno Mancini. Dai nerazzurri poi si trasferirà in seguito ai cugini del Milan, club con cui vincerà la Champions nel 2007.