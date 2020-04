Le grandi trattative della Lazio - 1992, Almeyda: dna argentino per il progetto scudetto

Se si dovesse pensare all'asse Siviglia-Lazio, agli appassionati più giovani verrebbero in mente inevitabilmente solo le trattative per Immobile, Luis Alberto e Correa. Tre top player della squadra di Inzaghi, legati alla società andalusa. Chi invece ha una memoria storica più longeva, ricorderà anche un'altra grande operazione tra questi due club, che, come le tre sopracitate, si rivelerà molto riuscita. Ovvero quella che nel 1997 porta Matias Almeyda a Formello per una cifra pari a 16 miliardi di vecchie lire. Argentino, prodotto del vivaio del River Plate, ha 24 anni quando accetta l'offerta di Cragnotti. Soprannominato il 'trattore', è un centrocampista di corsa e interdizione che va a rinforzare un reparto che vede altri nomi di primo livello come Jugovic e Nedved. Anche per questa folta concorrenza, trova poco spazio nella sua prima stagione con Eriksson in panchina. In campionato colleziona 19 presenze, molte delle quali neanche da titolare, mentre l'anno seguente trova più continuità e le apparizioni in biancoceleste, comprese tutte le competizioni, diventano 35 con una sola rete firmata. Questo un po' gli si rimprovera ad Almeyda, tanto efficace in fase di non possesso quanto poco propenso a quella offensiva. Anche se nella stagione della Scudetto, la terza e ultima per lui a Roma, segna un gol che ancora oggi viene ricordato come uno dei più belli della storia ultracentenaria della Lazio. Lo realizza a Parma, contro un giovane Gigi Buffon: un destro micidiale al volo da centrocampo che si spegne sotto l'incrocio dei pali per l'1-2 finale.

Inutile dire quanto Almeyda abbia dato il proprio contributo per la vittoria del campionato, chiuso con 30 partite all'attivo. Oltre alla Coppa Italia, alla Supercoppa italiana e alla Coppa delle Coppe, nell'agosto del 1999 gioca e vince da titolare a Monaco la Supercoppa europea contro il Manchester United. La sua avventura capitolina si chiude nell'estate del 2000 quando, insieme a Conceicao, rientra nell'affare da record con il Parma che porta Hernan Crespo alla Lazio per una cifra totale di 116 miliardi di lire.