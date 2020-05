Le grandi trattative della Lazio - 1993, Gigi Casiraghi diventa il partner di Signori

I primi anni Novanta, in Italia, sono quelli in cui le società di calcio gettano le basi per arrivare a dominare l'Europa a cavallo del nuovo Millennio. Sono anni frenetici, intensi. Di acquisti, campioni e sogni. In un contesto del genere si muove a proprio agio anche la Lazio, che aumenta costantemente la rilevanza e la mole degli investimenti. Tra i tanti colpi di inizio decennio, riveste particolare importanza quello di Pierluigi Casiraghi. Attaccante di 24 anni, che verrà soprannominato Tyson per la sua determinazione e propensione alla battaglia. Viene preso dalla Juventus in prestito per 1,5 miliardi di lire con riscatto fissato a 10. A Roma ritrova Dino Zoff, allenatore biancoceleste, con cui aveva già lavorato in passato a Torino. Nel primo anno fa coppia con Signori, che vince per la seconda volta la classifica cannonieri. Casiraghi segna solo 4 gol e nel giugno '94 fa parte della spedizione azzurra per il Mondiale in USA, perso in finale dall'Italia di Sacchi contro il Brasile.

Dalla manifestazione americana, si ripresenta in biancoceleste in grande forma. Complice l'arrivo sulla panchina del boemo Zeman, si migliora in fase realizzativa andando in rete per 12 volte in campionato: 4 solo alla Fiorentina nella storica vittoria per 8-2 all'Olimpico, così come storico è il gol del 2-0 nel derby alla Roma in acrobazia. L'annata 1995-'96 è la migliore a livello di gol (14 su 28 presenze). Rimarrà nella Capitale per altre due stagioni, passando da Zeman, a Zoff e a Eriksson, con cui nel '98 vince la Coppa Italia e raggiunge la finale di Coppa Uefa, persa contro l'Inter di Ronaldo. Nell'estate di quell'anno, in cui la Lazio era diventata un'altra realtà con Cragnotti alla presidenza, si trasferisceal Chelsea di Zola e Vialli per 5,5 milioni di sterline. Si chiude così un'avventura lunga (188 presenze) e redditizia sia per il giocatore, che diventa un idolo della tifoseria, e sia per la squadra, costantemente nella parte alta della classifica.