Le grandi trattative della Lazio - 1997, Cragnotti si regala anche Jugovic

L'estate del 1997 è quella in cui vengono gettate le maggiori basi per quella Lazio che a cavallo degli anni 2000 conquisterà ben 7 trofei. Sono i mesi in cui a Formello arrivano Boksic, Pancaro, Almeyda e soprattutto mister Eriksson, che si porta dalla Sampdoria anche Roberto Mancini. Oltre a loro, il presidente Cragnotti decide di investire anche su Vladimir Jugovic, centrocampista serbo della Juventus (con cui aveva vinto la Champions nel 1995-1996 segnando uno dei rigori) che in passato era stato già allenato dal tecnico svedese in blucerchiato. Ha 28 anni, esperienza internazionale, carisma e qualità: il mix giusto per aiutare a far cambiare la mentalità di una squadra che non vince un trofeo dallo Scudetto del 1974. Scende in campo 42 volte e va in rete per 6 volte nell'annata. E oltre che per questi numeri, il suo acquisto si rivelerà molto azzeccato in quanto contribuisce al trionfo in Coppa Italia (40 anni dopo l'ultima volta) nella doppia finale contro il Milan: nella gara di ritorno, dopo l'1-0 di San Siro, i bianccoelesti vincono 3-1 e nel tabellino dei marcatori c'è anche il nome di Jugovic, freddo a trasformare un calcio di rigore. Dopo aver alzato il trofeo sotto il cielo all'Olimpico, si trasferisce a Madrid, sponda Atletico. Nonostante abbia giocato a Roma soltanto per una stagione, i tifosi della Lazio lo ricordano sempre con tanto affetto perché il suo apporto è stato importante per crescita collettiva della società e della squadra.