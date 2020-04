Le grandi trattative della Lazio - 1998, 22 miliardi per Mihajlovic e le sue punizioni leggendarie

Lo scorso 29 febbraio è tornato a Roma per affrontare la sua ex Lazio con il Bologna, nell'ultima giornata di campionato prima dello stop, quasi fosse destino. E l'Olimpico, quel sabato pomeriggio, gli ha riservato un'accoglienza così calorosa da far sciogliere ed emozionare anche un uomo tutto d'un pezzo come Mihajlovic. "Da sempre coraggioso e spirito guerriero. Nella tua battaglia più importante, siamo al tuo fianco… Forza Sinisa” recita lo striscione esposto dai tifosi della Lazio, la cui mente sarà tornata all'estate del 1998, quando Cragnotti comprò il difensore serbo dalla Sampdoria: 22 miliardi di lire, per quello che si rivelerà uno degli investimenti più riusciti del club capitolino.

Difensore sinistro e centrale, Mihajlovic è tanto una sicurezza dietro quanto un pericolo costante per i portieri avversari, in costante ansia quando l'arbitro concedeva una punizione dalla trequarti in avanti. Perché le sue traiettorie sono ancora oggi leggendarie. Di potenza, di precisione, da lontano e da vicino: segna in ogni modo. Nel corso della sua prima stagione all'ombra del Colosseo (44 gare e 9 reti) entra negli almanacchi della storia del calcio quando il 13 dicembre, proprio contro la Sampdoria, mette dentro 3 punizioni in una stessa partita: un record strabiliante. Ogni volta che si appresta a battere, l'Olimpico si alza in piedi. "E se tira Sinisa e se tira Sinisa è gol" è il coro che parte quando il suo mancino entra in contatto con la palla. Diventa un tutt'uno con la tifoseria: per la sua qualità, certo, ma anche per la sua indole da guerriero, molto apprezzata.

Con la Lazio gioca 6 stagioni e vince quasi tutto: lo Scudetto, la Supercoppa italiana, quella europea contro il Manchester, la Coppa delle Coppe e due volte la Coppa Italia. Dopo 193 presenze (e 33 gol) nel 2004 viene ceduto all'Inter, con cui appenderà gli scarpini al chiodo per iniziare la carriera d'allenatore. Dal Bologna al Bologna, passando per Milan, Catania, Torino, Sampdoria, Fiorentina e la nazionale serba: ne ha girate tante di squadre Sinisa, ma non è mai tornato ad allenare nella Capitale, dove vive ancora con la sua famiglia. Ma visto il legame che lo unisce con la parte biancoceleste della città, è lecito aspettarsi che un giorno si possa richiudere il cerchio.