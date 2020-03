Le grandi trattative della Lazio - 1998, Cragnotti prende Vieri in barca e irrita Sensi

vedi letture

“Colpo della Lazio: soffia Vieri alla Juventus”. Così titola Repubblica il 28 agosto del 1998 sulla trattativa lampo per il centravanti italiano in uscita dall'Atletico Madrid. “Mi chiamarono la mattina, poi alle 20 era tutto fatto”, ha raccontato in seguito Sergio Cragnotti, a quel tempo presidente biancoceleste. L’operazione da 55 miliardi di lire viene conclusa sul suo yacht da 27 metri, nella rotta tra l’Argentario e la Sardegna. Oltre ai rappresentati della Lazio, c’erano Miguel Angel Gil, direttore generale dell'Atletico Madrid nonché figlio del presidente, ed Ernesto Bronzetti, consulente di mercato degli spagnoli e importante intermediario europeo. Lui è l’artefice numero uno dell’arrivo a Formello del centravanti, che nel maggio del ’99 segnerà il gol decisivo per la vittoria della Coppa delle Coppe a Birmingham contro il Maiorca.



A rendere storica questa trattativa - come se non bastassero la suggestiva location, l’aspetto economico e il nome del calciatore - c’è anche un altro aspetto che in una città come la Capitale non può essere secondario. Perché la sera di quel giorno, il 28 agosto, è in programma la presentazione della Roma. La kermesse dell'Olimpico subisce inevitabilmente il contraccolpo psicologico dell’affare appena concluso. La notizia infatti arriva sia ai tifosi presenti, che si chiedono se sia vero, che al presidente Sensi. “Il mio amico Franco Sensi non la prese bene. La notizia gli rovinò la presentazione della Roma quella sera - ha rivelato di recente Cragnotti - Mi chiamò il giorno dopo con la voce affranta: ‘Sergio, questa non me la dovevi proprio fare’. Ma non l’avevo assolutamente fatto apposta“.



Christian Vieri indossa la maglia della Lazio per una solo stagione, collezionando 28 presenze e 14 gol. Nel giugno del 1999 - dopo il successo europeo sopracitato - passa all’Inter per 90 miliardi di lire, tra cui è compreso anche il cartellino di un certo Diego Pablo Simeone, che l’anno seguente sarà protagonista nella vittoria dello scudetto dei biancocelesti.