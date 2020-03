Le grandi trattative della Lazio - 1999, Veron è il tassello decisivo per lo Scudetto

Nel 1998-1999 la Lazio arriva a un soffio dal vincere lo scudetto, che viene cucito sulla maglia del Milan. Le era mancato davvero poco per trionfare in campionato, gioia che arriverà dodici mesi più tardi. Perché parte di ciò che gli serviva arriva l'estate stessa: è un 24enne centrocampista tuttofare dal piede magico, di nazionalità argentina e sulla maglietta ha scritto il nome di Veron. Cragnotti lo preleva dal Parma per 60 miliardi di lire e a Roma ritrova Mancini e l’allenatore Eriksson, con cui aveva condiviso l’esperienza alla Sampdoria, la sua prima in Italia. Lui sarà uno dei tasselli determinanti che permetterà alla Lazio di conquistare, nel maggio del 2000, lo storico titolo di Campione d’Italia.

Quell’anno (1999-2000) gioca 47 partite e segna 8 gol (+2 in Champions): tra questi uno, su punizione, è assolutamente decisivo per la vittoria in un derby contro la Roma finito 2-1. La settimana dopo la stracittadina contro i giallorossi, in calendario c'è la trasferta a Torino con la Juventus, prima in classifica a +6 (era a +9 ma aveva perso col Milan). Quello è il momento cruciale che dà ai biancocelesti lo slancio per il sorpasso finale. E Veron mette la sua firma anche in quella memorabile serata al Delle Alpi: è lui infatti che pennella la palla per il colpo di testa di Simeone, che segna il gol del successo e porta i biancocelesti a -3 in classifica. Il resto, è storia nota. Rimane un altro anno nella Capitale (32 presenze e 4 gol), prima di prendere l’aereo direzione Manchester, con i Red Devils che per prenderlo staccano un assegno da 80 miliardi di lire.