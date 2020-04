Le grandi trattative della Lazio - 2002, il giovane Oddo che vincerà il Mondiale

Massimo Oddo è uno dei grandi personaggi che hanno fatto da collante tra gli anni d'oro di Cragnotti e l'era, futura, di Lotito. Arrivato nel 2002 dopo la retrocessione col Verona, se ne andrà quattro anni e mezzo più avanti con in bacheca la Coppa del Mondo vinta nel 2006 con l'Italia. Basterebbe questo per capire lo spessore di uno dei terzini destri più completi che in quegli anni abbiano galoppato sulle fasce del campionato di Serie A. Intelligenza tattica, accortezza difensiva, doti aerobiche importanti e una grande tecnica di base, che gli permetteva di avere nei cross uno dei suoi punti di forza. Alla Lazio colleziona in totale 172 presenze, diventando anche capitano dopo il trionfo azzurro a Berlino. E pensare che la stessa società biancoceleste, dopo un inizio non entusiasmante, lo avrebbe voluto rimandare a Verona. "Avevo 23 anni e venivo da una realtà piccola. Appena sono arrivato a Formello ho visto Nesta e Crespo, due campioni, era normale che mi ci volesse del tempo per adattarmi. - ha spiegato in una diretta su Facebook con SololaLazio.it - Così dopo i primi sei mesi la Lazio, vista anche la difficoltà economica in cui era, ha provato a tornare sui propri passi, ma ormai la trattativa era stata completata". E col senno di poi, è andata bene per entrambi. Perché nelle sue stagioni a Roma Oddo stupisce per qualità e continuità, diventando un punto di riferimento per tutti gli allenatori. Segna anche 17 gol (non pochi per un difensore), vince una Coppa Italia (2003-2004) e si conquista, come detto prima, il posto nella Nazionale di Lippi per la spedizione in terra tedesca. In più consente alla Lazio di fare una buona plusvalenza con la cessione al Milan nel gennaio del 2007 per 7 milioni e 750 mila euro, più l'intero cartellino di Pasquale Foggia (più altri 300 mila dopo la vittoria della squadra di Ancelotti della Champions a maggio). Dopo i rossoneri va al Bayern Monaco, poi torna a Milano e chiude la carriera, nel 2012, a Lecce, cominciando in seguito l'avventura da tecnico.