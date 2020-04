Le grandi trattative della Lazio -2004, il 31 agosto Lotito fa 9 acquisti: "Quasi una squadra"

"Quasi una squadra. Ne ha presi nove, Lotito scatenato". Titola così Repubblica il 1 settembre 2014, il giorno dopo le ultime 24h di calciomercato che verranno ricordate per i nove acquisti (9!) del presidente della Lazio. È il suo biglietto da visita per presentarsi nel mondo del calcio, dopo essere salito al comando della società biancoceleste il 19 luglio di quell'estate. E tutti già avrebbero dovuto capire che Lotito, nel bene e nel male, con pregi e difetti, avrebbe lasciato il segno e segnato un'epoca. Ciò che farà negli anni seguenti infatti darà ragione a chi fin da subito aveva avuto questa sensazione. Nove trasferimenti in una singola giornata sono un qualcosa di impensabile sia adesso che all'epoca, quando i mezzi di comunicazione non garantivano l'istantaneità di quelli attuali. Tra le operazioni più riuscite della prima campagna trasferimenti dell'imprenditore romano c'è quella di Tommaso Rocchi, attaccante preso in comproprietà dall'Empoli che diventerà il sesto marcatore di sempre della Lazio (gol). Gli altri che vanno a rinforzare la rosa di Domenico Caso - fino a quel momento numericamente molto ristretta - sono i Filippini (Emanuele ed Antonio), Mea Vitali, Rojas Gonzalez, Talamonti, Seric, Bryan Robert e Siviglia. Li prende quasi tutti in prestito Lotito, riuscendo a contenere anche la spesa sul fronte ingaggi: si va dai 100 mila euro (netti a stagione) di Robert ai 450 mila di Siviglia. Altro giocatore da menzionare perché farà bene a Formello, tanto da restare fino al 2010 collezionando 150 presenze. Lasceranno anche un dolce ricordo i due gemelli 31enni, in particolare per il modo con cui hanno affrontato lo storico derby di Di Canio vinto per 3-1 il 6 gennaio 2005. Gli altri possono essere definiti delle meteore, nomi di passaggio (ci giocano per una sola stagione) che per un motivo o un altro non sono riusciti a trovare fortuna con la Lazio.