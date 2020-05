Le grandi trattative della Lazio - 2004, il ritorno di Di Canio quattordici anni dopo

Un raggio di luce in un momento buio. Il ritorno di Paolo di Canio alla Lazio è una delle poche speranze a cui si aggrappano i tifosi nell'estate del 2004, quella in cui Lotito rileva la società e la salva dal fallimento. Quattordici anni dopo il suo addio forzato - non voluto - alla Juventus, l'attaccante romano e di fede biancoceleste rimette piede a Formello, dove ad accoglierlo trova la sua gente in festa. "C'erano 6mila persone, è stato bellissimo. Piansi per alcune notti", rivelerà in seguito. Un gesto d'amore, quello di Di Canio, che pur di rivestire la maglia con cui era cresciuto da bambino decide di tagliarsi per 3/4 lo stipendio che prendeva nel Charlton in Premier League.

Ha 36 anni Di Canio ed è l'elemento da cui riparte una Lazio che si stava sempre più allontanando dai fasti dei trionfi del 2000 per entrare in un'altra epoca meno entusiasmante (in quella sessione di mercato Lotito compra anche 9 giocatori l'ultimo giorno disponibile). Nella prima stagione dopo il suo ritorno colleziona 30 presenze e 7 gol, con la squadra che si piazza al 10° posto in classifica. Ma sarà un'annata indimenticabile perché il 6 gennaio 2005 la Lazio di Papadopulo, in piena difficoltà, vince 3-1 il derby contro la Roma con Di Canio che segna il momentaneo 1-0. Un destro al volo sotto la Curva Sud, proprio come aveva fatto 15 anni fa. Un cerchio che si chiude e la Nord esplode in un boato. "È un momento meraviglioso, magico. È il mio gol più importante, più di quello realizzato nel passato. Sono arrivato carichissimo ma ero un po' preoccupato. Che bellezza sentire dall'altra parte appellativi 'vecchio', 'non se regge in piedi', è una goduria doppia. Sto vivendo gioie immense", dice nella celebre intervista a bordo campo dopo il triplice fischio. Nel 2005-06 realizza sempre 7 reti e aiuta la squadra a qualificarsi per la Coppa Uefa, per poi perderla dopo la sentenza per Calciopoli. È l'epilogo della sua storia con la Lazio da giocatore perché dopo alcuni dissidi con Lotito per il rinnovo del contratto decide di chiudere la carriera in C2 alla Cisco Roma.