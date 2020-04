Le grandi trattative della Lazio - 2004, Pandev nell'affare Stankovic: nel 2009 la sfida a Lotito

Ogni volta che torna all'Olimpico, Goran Pandev non trova un tappeto rosso che lo aspetta. Anzi viene sempre bersagliato da fischi assordanti, perché, più che per le sue prestazioni - di altissimo livello - con la Lazio, viene ricordato per lo strappo con Lotito e per alcuni comportamenti avuti nei confronti della sua ex squadra durante i tanti incroci dopo il suo addio. Nel bene (prima) e nel male (dopo), Pandev ha lasciato il segno a Roma. A lui inizialmente i tifosi si aggrappano in un periodo storico difficile, in cui i fasti dei successi del 2000 cominciano ad allontanarsi sempre di più. Basta pensare che al momento del suo arrivo, i laziali hanno dovuto salutare un idolo come Stankovic, passato all'Inter per soldi e la comproprietà del 21enne macedone, reduce dal prestito all'Ancona. La prime due stagioni sono molto buone (16 gol e 2 assist) tanto da convincere il club ad assicurarsi l'intero cartellino nel 2006, battendo alle buste l'Udinese, che aveva l'altra comproprietà (3,9 milioni di euro a 3,6). Diventa così un titolare inamovibile, mettendosi in luce e dimostrando di essere un giocatore di assoluto livello. Va sempre in doppia cifra e nel 2007-08 arriva a quota 19 gol in stagione (14 l'anno prima, 15 quello seguente).

A fine 2008-09 succede l'irreparabile rottura con Lotito. "Segnavo e facevo goal, ma ciononostante il presidente non mi rinnovava il contratto. Così fu anno dopo anno, io volevo restare, invece ci lasciammo malissimo. Mi sentii preso in giro. Quando il patron della Lazio mi offrì l’adeguamento di contratto fu tardi. Il rapporto si era logorato. Mi mise fuori rosa per aver chiesto di essere ceduto", racconterà in seguito Pandev, che non scende più in campo con la maglia della Lazio. Il caso di 'mobbing' nei suoi confronti finisce il tribunale, che dà ragione all'attaccante libero di accasarsi di nuovo all'Inter di Mourinho, con cui pochi mesi dopo vincerà lo storico Triplete. Poi andrà al Napoli e al Genoa, dove gioca tutt'ora all'età di 36 anni.