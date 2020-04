Le grandi trattative della Lazio - 2004, Rocchi dall'Empoli: Lotito sogna un Inzaghi bis

Il loro percorso è stato molto simile: prima al centro dell'attacco della Lazio, segnando gol a raffica, poi con il fischietto in mano a far crescere i giovani nel centro sportivo di Formello. Tommaso Rocchi ha intrapreso le orme di Simone Inzaghi, con l'obiettivo, un giorno, di provare a raggiungere gli stessi traguardi sulla panchina della prima squadra. Lotito ci spera: "Spero possa intraprendere questa strada anche lui". Sarebbe l'ennesima dimostrazione di grande lungimiranza del presidente biancoceleste, che ha portato a Roma Rocchi nell'estate del 2004, in quel famoso giorno dei novi acquisti insieme. Aveva 27 anni ed è stato preso dall'Empoli in comproprietà per 1,3 milioni di euro. La prima stagione è super e i 17 gol, in 41 presenze, gli valgono il riscatto completo dell'altra metà del cartellino per poco più di 2 milioni. Rocchi impressiona per professionalità, dedizione e soprattutto continuità di prestazioni: segna altre 17 reti nel 2005-06 e 19 nelle due stagioni seguenti. Nell'estate del 2008 viene scelto come fuori quota per le Olimpiadi estive, ma si frattura il capillare del perone ed è costretto a saltare i Giochi e e le prime sei giornate di campionato. Arriva lo stesso in doppia cifra, aiutando la squadra a vincere la Coppa Italia e la Supercoppa italiana a Pechino contro l'Inter di Mourinho, battuta 2-1 con un gol decisivo proprio di Rocchi: controllo in corsa e pallonetto delizioso a scavalcare Julio Cesar.

Comincia a giocare sempre meno, complici alcuni stop fisici e l'arrivo di giocatori di livello in attacco: uno su tutti, Klose. Lo spazio si riduce sempre di più e nel dicembre del 2012 termina la sua avventura con la Lazio, di cui è il sesto miglior marcatore della storia: con 105 gol all'attivo, è dietro solo a mostri sacri come Giordano, Immobile, Chinaglia, Signori e Piola. A gennaio di otto anni fa accetta l'offerta dell'Inter, dove ci rimane per soli sei mesi prima di chiudere la carriera in Ungheria. Nel 2016 Lotito lo chiama per tornare a Formello nell'Academy biancoceleste, con la speranza di ritrovarsi, in un futuro chissà quanto lontano, un altro allenatore cresciuto in casa e in grado di guidare la sua Lazio.