Le grandi trattative della Lazio - 2005, per l'attacco c'è Tare: il futuro DS che cambierà il club

Almeno una volta nella vita, è successo a tutti di acquistare qualcosa per poi rendersi conto, soltanto in seguito, che sia più importante e preziosa di quanto non si pensasse inizialmente. Accade spesso, in ogni ambito, anche nel calcio. Ora non sappiamo e mai lo sapremo se Lotito, quando nell'estate del 2005 porta a Roma Igli Tare, aveva già capito che sarebbe diventato uno dei migliori ds in circolazione, fatto sta che il suo acquisto è uno spartiacque nella storia dell'ultimo ventennio della Lazio. Arrivato con gli scarpini ai piedi come centravanti fisico e possente, Tare se ne andrà con la giacca e con la nomea di grandissimo addetto ai lavori.

Tutto nasce nel 2005, quando alla squadra di Delio Rossi serve un'ariete per completare il reparto offensivo. Dal Bologna arriva il centravanti albanese di 32 anni, esploso nel Brescia come compagno di Roberto Baggio. In biancoceleste, da giocatore, non incide e segna solo 4 gol nelle 54 presenze collezionate. Si arriva così all'estate del 2008, quando l'attaccante di Tirana si presenta nell'ufficio di Lotito per rinnovare il contratto: la sua volontà è di continuare a giocare per altri due anni. Ma quello che succede dentro Formello è del tutto inaspettato, perché Tare entra da giocatore ed esce da dirigente. Ecco il dialogo svelato in una successiva intervista a La Gazzetta dello Sport: “Questa è la Lazio 2008-2009, che ne pensi?” “Presidente, io faccio il calciatore, perché lo chiede a me?” “Perché penso a questa scommessa da due anni e ora ti voglio ds di questa squadra. Hai due giorni per rifletterci". Ci riflette, pensando che il presidente sia "un po' pazzo", e accetta. Va in ritiro come figura collante tra lo spogliatoio e la società, per poi prendere nell'aprile seguente il diploma da direttore sportivo a Coverciano con il massimo dei voti.

I motivi che spingono Lotito a prendere la decisione sono svariati: i tanti rapporti internazionali di Tare con colleghi ed ex compagni (uno, Klose, lo raggiungerà a Roma qualche anno dopo), la sua capacità di parlare 6 lingue e la conoscenza a 360° del calcio estero. Da cui da lì in poi pescherà giocatori destinati a imporsi sul palcoscenico italiano ed europeo. Adesso va tutto a gonfie vele, perché i risultati stanno premiando le sue idee: su Milinkovic è arrivato prima di tutti, ha preso Luis Alberto quando non lo conosceva nessuno, ha dato fiducia a Immobile e Leiva che erano in un momento difficile e così via per tutti i componenti dell'attuale rosa di Inzaghi. Ma nel passato il rapporto, soprattutto con la piazza, è stato a tratti molto difficile, tanto che per alcuni momenti Tare culla il desiderio di cambiare aria. Alla fine non andrà mai via e dal 2016 costruisce un gruppo di lavoro formidabile, insieme a Inzaghi e Peruzzi. Una base solida su cui ha costruito la Lazio che ora vuole provare a rompere l'egemonia in campionato della Juventus: una missione che sembrava impossibile, diventata alla portata per le idee e il lavoro quotidiano. E non deve stupire se alcuni top club, come il Milan, abbiano provato più volte a soffiarlo a Lotito. "Pazzo", per stessa ammissione di Tare, ma lungimirante.