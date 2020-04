Le grandi trattative della Lazio - 2007, capolavoro Kolarov: da 800 mila euro a 18 milioni

vedi letture

Da 800 mila euro a 18 milioni. Alexsandar Kolarov è stato uno più grandi capolavori di sempre di Walter Sabatini, sicuramente il migliore del binomio con Lotito alla Lazio. L'ex ds biancoceleste, attuale coordinatore delle aree tecniche del Bologna e del Montréal Impact, si accorge di questo terzino sinistro durante la stagione 2006-07, nella quale milita con l'OKF Belgrado. A convincere ancora di più Sabatini sono le prestazioni del giovane serbo nell'Europeo U21 in giugno: con la sua nazionale vince il girone in cui c'è anche l'Italia di Chiellini e arriva fino alla finale, poi persa contro i Paesi Bassi.

La Lazio non ha alcun dubbio sul ragazzo, che arriva all'età di 22 anni nel luglio del 2007, appunto per l'irrisoria cifra di 800 mila euro. Bruciata così la concorrenza di top club europei come l'Ajax, sempre attivo nella ricerca di ragazzi di prospettiva e talento. Che Kolarov dimostra subito, diventano titolare della squadra di Delio Rossi. Fisico imponente, doti atletiche super e un sinistro micidiale per potenza e precisione, per il quale viene accostato spesso al suo connazionale Mihajlovic. Nel triennio in biancoceleste Kolarov colleziona 82 presenze e 6 gol, oltre a vincere 2 trofei: la Coppa Italia contro la Sampdoria e la Supercoppa italiana contro l'Inter del triplete a Pechino. La Lazio nel 2010 lo cede al Manchester City per l'incredibile cifra di 18 milioni di euro, per una super plusvalenza. Anche nelle 7 stagioni in Premier dimostra le sue abilità e si impone sul palcoscenico internazionale, prima di tornare nel 2017 nella Capitale. Non a Formello però, bensì a Trigoria, casa della Roma, in cui ancora milita. Una decisione che non ha fatto felici i tifosi della Lazio, che l'hanno definito un traditore.