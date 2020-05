Le grandi trattative della Lazio - 2007, il giovane Muslera arriva in Italia

A maggio 2007 Peruzzi dice addio al calcio e la Lazio deve trovare un giocatore a cui affidare i pali biancocelesti. Si ritrova a gestire un'eredita pesante, di un portiere che neanche 12 mesi prima aveva alzato sotto il cielo di Berlino la Coppa del Mondo. Nei piani societari, il nome su cui puntare è quello di Carrizo, 24enne del River Plate considerato il futuro del calcio argentino, nazionale con cui esordisce ad aprile 2007 e partecipa alla Copa America di quell'estate. La Lazio per lui sborsa 7,5 milioni di euro, facendolo diventare l'acquisto più esoso dell'era Lotito. Che tuttavia deve aspettare 12 mesi per poterlo abbracciare, visto che il trasferimento viene rimandato per problemi burocratici legati al passaporto.

Così tra la necessità di avere un portiere e l'attesa per Carrizo, la Lazio vira su Fernando Muslera, 21enne uruguaiano del Montevideo Wanderers, che lo cede per una cifra vicino ai 3 milioni. Pronti via è subito titolare, ma la sua prima annata italiana è ricca di alti e bassi, tanto da convincere - e quasi costringere - mister Delio Rossi a puntare a più riprese sul ben più esperto Ballotta. A fine anno riesce ad approdare Carrizo, ma le sue prestazioni sono ben lontane dalla alte aspettative che c'erano su di lui e addirittura nella seconda parte di stagione Muslera si riprende il posto da titolare. Ed è anche decisivo per la vittoria della Coppa Italia, parando 2 rigori (a Cassano e Campagnaro) nella finale contro la Sampdoria. Rimarrà a Roma anche nel 2010-'11 per passare l'estate seguente al Galatasaray per 3 milioni di euro più il cartellino di Cana (valutato circa 4 milioni di euro).